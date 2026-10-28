Собянин: Москва продолжит внедрение философии здорового долголетия

Столичные власти продолжают внедрение философии здорового долголетия в московскую медицину, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как отметил мэр, средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году впервые превысила 80 лет, а среди ключевых факторов роста этого показателя - профилактика заболеваний.

По словам главы города, программа помогает определить тип старения, оценить риски для здоровья, рассчитать биологический возраст. А также - выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание.

Важное дополнение программы комплексной диагностики здоровья - городские павильоны здорового долголетия. Подробности - в посте.