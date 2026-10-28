Школьников предупредили о мошенниках, предлагающих легкий заработок

В период осенних школьных каникул власти Москвы призывают родителей усилить контроль за интернет-активностью детей. Подростки, которые проводят много времени в Сети, становятся приоритетной целью для киберпреступников, предлагающих сомнительные способы быстрого обогащения. О рисках и методах защиты от злоумышленников рассказал заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Захаров.
По словам Захарова, в праздничные и каникулярные периоды активность мошенников в сети традиционно возрастает. Злоумышленники используют доверчивость молодежи, предлагая им участие в различных "акциях" и "розыгрышах".
Среди наиболее распространенных схем выделяются следующие:
Особую тревогу у правоохранительных органов вызывают фиктивные вакансии, ориентированные на подростков. Под видом найма помощников менеджеров, сотрудников для рекламных кампаний или исполнителей несложных поручений преступники пытаются вовлечь несовершеннолетних в незаконные финансовые операции.
В результате таких действий школьники рискуют стать так называемыми дропперами — участниками криминальных схем по переводу и обналичиванию похищенных денежных средств. Использование личного банковского счета для транзита чужих денег является прямым нарушением закона.
Участие в подобных схемах несет серьезные риски не только для самих подростков, но и для их родителей. Деятельность, связанная с обналичиванием или переводом краденых средств, квалифицируется как противоправная и влечет за собой соответствующие правовые последствия.
Важно понимать, что незнание закона или наивность не освобождают от ответственности. Взрослым необходимо донести до детей, что любая работа, предполагающая манипуляции с чужими финансами, является признаком преступной деятельности.
Андрей Захаров подчеркнул, что профилактика подобных инцидентов начинается с доверительного диалога внутри семьи. Родителям рекомендуется регулярно обсуждать с детьми правила цифровой гигиены и опасность общения с незнакомцами в интернете.
"Рекомендуем родителям чаще обсуждать с детьми сомнительные предложения в интернете, доносить до их внимания опасность подобных контактов. Надо объяснять им, что не следует платить неизвестным за обещанный выигрыш, нельзя передавать посторонним данные банковской карты или использовать личный счет для переводов чужих денег", — резюмировал Андрей Захаров.
Специалисты настоятельно советуют родителям обратить внимание на следующие правила безопасности:
Соблюдение этих простых мер позволит обезопасить школьников от вовлечения в преступные сообщества и защитить семейный бюджет от посягательств злоумышленников.