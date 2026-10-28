Собянин: За три года в Москве планируется ввести 23 станции метро

В течение трех лет в столице введут 23 станции, больше 50 километров линий и три электродепо Московского метрополитена, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

По словам мэра, протяженность линий метро к 2029 году вырастет в два раза по сравнению с 2011-м.

В настоящее время строятся сразу три ветки - Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах.

Как уточнил глава города, в 2027 году ожидается запуск пяти новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии — от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской".

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