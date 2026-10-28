Путин указал на попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу

Владимир Путин 28 октября выступил на пленарном заседании форума "Россия - Африка", передает ТАСС.

Многополярный мир становится реальностью, это необратимая тенденция, заявил президент, отметив при этом особую роль БРИКС в современном мире.

Более справедливый мир, где слышны голоса большинства, приходит на смену однополярному миру, подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, свыше 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, а доля G7 составляет менее 30%.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что Запад активно пытается загнать Африку в долговую кабалу. Тарифные войны и нелегитимные санкции - это инструменты неоколониализма, а последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор, указал президент России.

Как подчеркнул глава государства, Африка тем не менее все энергичнее заявляет о себе как об одном из центров международной экономики. Но формирование многополярного мира встречает сопротивление стран, привыкших мыслить колониальным прошлым и обогащаться за чужой счет.

Россия выступает за усиление роли Африки в принятии ключевых решений в международных организациях, активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению континента, заявил Владимир Путин, уточнив, что назрела необходимость изменить работу МВФ и Всемирного банка, переориентировав их деятельность на потребности развивающихся экономик.

Президент добавил, что Москва ценит твердую и принципиальную позицию африканских стран, которые не приемлют антироссийские санкции Запада.