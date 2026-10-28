Конкурентам приходится догонять Россию по ряду направлений технологического развития и копировать российские разработки. На это указал глава государства Владимир Путин, выступая в среду, 28 октября, на пленарном заседании третьего экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Как напомнил президент, российские компании создали технологии, радикально меняющие качество предоставляемых услуг. В частности, был совершен огромный скачок вперед в цифровой сфере, который повышает значение технологического суверенитета государств.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва открыта к передаче своих высокотехнологичных решений африканским государствам.

Ранее российский лидер указывал, что нашей стране необходимо наращивать темпы разработки технологий будущего. Для этого нужна эффективная интеграция исследовательских школ, цифровых вычислительных ресурсов, уникальных генетических коллекций.

Важный вклад в обеспечение технологического суверенитета всей России вносит Москва. В 2026 году в столице были открыты уникальные производства компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, а также освоен выпуск многих новых видов лекарств и медицинских изделий.