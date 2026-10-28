Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию

Авиакомпании из африканских стран могли бы осуществлять регулярные рейсы в города России. Такое предложение озвучил глава государства Владимир Путин, выступая в среду, 28 октября, на пленарном заседании третьего экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Президент подчеркнул, что Африка располагает практически безграничными возможностями для интенсивного дальнейшего развития и устойчивого экономического роста.

В продолжение развития сотрудничества Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию, отметив, что это станет дополнительным стимулом для развития туризма.

Ранее президенты России и США договорились о восстановлении прямого авиасообщения между двумя государствами, однако воплощение этой идеи на практике затормозилось. Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что происходит это из-за пассивности американской стороны.