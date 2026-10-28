Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) пролонгирована до 2030 года. Об этом рассказал в среду, 28 октября, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Как уточнил руководитель российской госкорпорации, которого цитирует "Интерфакс", соответствующее решение было принято по просьбе американской стороны. Это означает, что российские космонавты до указанного срока смогут летать на МКС на американских космических кораблях, а американские астронавты — на российских.

Между тем западные средства массовой информации отмечают, что планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой орбитальной станции в ближайшие годы символизируют начало нового этапа космической гонки. Россия серьезно вырвалась вперед в освоении космоса, а Соединенные Штаты и не заметили, как отстали.

При этом российское Министерство иностранных дел подчеркивало, что наша страна продолжит конструктивные усилия по укреплению космической безопасности в интересах всего человечества. Россия призвала международное сообщество отреагировать на стремление США милитаризировать космос — это чревато гонкой вооружений и подрывом глобальной безопасности.