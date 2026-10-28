Совет Федерации призвал повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Совет Федерации выступает за увеличение минимального количества баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления в высшие учебные заведения.

Как уточняется в проекте постановления Совфеда, рекомендация адресована Рособрнадзору. Профильному ведомству предлагают проработать вопрос о целесообразности поднятия минимальных баллов ЕГЭ для поступающих в вузы — как государственные, так и частные.

Указанная рекомендация относится к абитуриентам, претендующим на обучение по программам бакалавриата и специалитета, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле предупреждали, что предусмотрена корректировка ЕГЭ по отдельным дисциплинам. В экзаменационных заданиях по информатике и профильной математике усилят акцент на подготовку инженерных кадров. В контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории вносятся изменения для синхронизации с новыми едиными государственными учебниками.

Наряду с этим количество олимпиад для школьников, высокие результаты в которых дают льготы при поступлении в российские университеты, сокращено с 83 до 60. Минобрнауки отреагировало на жалобы абитуриентов и их родителей на то, что даже максимально высокие баллами ЕГЭ не гарантировали поступление в некоторые вузы на бюджетные места, поскольку их заняли победители и призеры различных олимпиад.