Актриса Эмилия Спивак: "Сейчас моей малышке уже год и три месяца"

18 ноября популярной актрисе Эмилии Спивак исполнится 45 лет. Артистка откровенно рассказала о том, что переживает кризис, и объявила о прибавлении.

Эмилия Спивак прославилась после выхода на экраны многосерийного детективного сериала "Тайны следствия". Там она сыграла адвоката, подругу героини Анны Ковальчук. Также актриса отметилась в главной женской роли в очередном фильме о Фандорине.

С тех пор прошло много лет. Эмилия Спивак не только снимается в кино, но и играет в театре. Порядка 20 лет актриса служит в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге. В новом интервью она призналась, что ее посещали мысли об уходе. Да и вообще, отметила Эмилия, на пороге 45-летия ее накрыл кризис. "Происходит большая переоценка всего, что окружает", - сообщила Спивак.

Она не скрывает, что "немножко удивляется" своему возрасту. "Странно, когда ты понимаешь, что какой-то твоей однокурснице уже исполнилось 50 лет, а как будто ещё вчера мы все вместе ходили в институт. Очень странно, что не осталось, к большому сожалению, наших педагогов, потому что как будто только что все они были рядом. Или что твоей лучшей подруге уже 45 исполнилось и у нее трое детей. Все это просто невозможно до конца осмыслить, потому что в душе человек все равно остается юным, вечным ребенком. Мне кажется, что жизнь с одной стороны вроде очень длинная, а с другой - очень короткая", - заключила актриса.

Организовывать грандиозное торжество Эмилия в честь юбилея не планирует. Она не скрывает, что является интровертом и не любит излишнего внимания.

Вне работы она обожает готовить, кулинария - ее хобби. Причем актриса предпочитает экспериментировать и радует друзей и близких самыми разнообразными блюдами. А еще Спивак обожает проводить время со своей собакой. Завести ее актриса очень долго решалась, потому что до этого тяжело переживала уход предыдущего домашнего животного.

"Но в какой-то момент начались размышления, что всё-таки очень хочется собаку - той-пуделя. Мы стали смотреть, узнавать и решились поехать познакомиться. Приехали, и как только я взяла щенка на руки, сразу поняла, что это мое, отпустить я ее не могу. Сейчас моей малышке уже год и три месяца", - сообщила Эмилия "Теленеделе".

Собака внесла существенные перемены в жизнь Спивак. Теперь она старается свой график строить с учетом того, чтобы больше времени проводить со своей любимицей.

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