Полина Диброва закрыла рот устроившей скандал Елене Товстик

Полина Диброва улетела из Москвы. Модель направилась в Китай, а так как путешествие совпало со школьными каникулами, Полина взяла с собой сыновей Дмитрия Диброва и дочь Романа Товстика.

Когда бывшая жена бизнесмена об этом узнала, разразился скандал. Елена заявила, что Полина незаконно увезла ее ребенка за границу. Товстик сообщила, что запретила Дибровой вывозить дочь из России, но якобы та ее не послушала. Елена бьет тревогу и уверяет, что девочке угрожает опасность.

"Увезли мою несовершеннолетнюю дочь в Китай — без согласия матери. Она уехала без отца, с его сожительницей, не предупредив меня. Сейчас мой ребенок находится в опасности. Я была против этой поездки, но ребенок всё-таки улетел", — заявила Товстик в комментарии "СтарХиту".

Диброва, увидев столь серьезные обвинения, молчать не стала. Полина через своего адвоката Марину Дубровскую закрыла рот Елене. Диброваа заявила, что Товстик сама негативно влияет на состояние дочери.

"Анна, которой 16 лет, выехала из России законно, с нотариально удостоверенным согласием отца, Романа Товстика. В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 114 для этого достаточно согласия одного родителя. Пограничный контроль пройден без замечаний. Никакого запрета на поездку не было. Девочка в безопасности и находится под присмотром взрослых. Слова о том, что ребенок "в опасности", ничем не подтверждены. Они вводят общественность в заблуждение и травмируют саму девочку", — высказалась Полина.

Напомним, что Роман Товстик развелся с Еленой в сентябре 2025 года. Супруги прожили вместе 22 года, Елена родила бизнесмену шестерых детей, крестной одного из них является Полина Диброва. В прошлом году между Полиной и Романом возникли пламенные чувства, оба решили оставить прежние семьи, чтобы жить вместе. Елена до сих пор винит Полину в крахе своей семьи, а также продолжает судиться с Романом.