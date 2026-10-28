"Роскосмос" начал переговоры о подготовке космонавтов из стран Африки

Переговоры о подготовке к полетам космонавтов из стран Африки ведет "Роскосмос". Как отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, обсуждения пока не достигли стадии заключения договоров.

Баканов сообщил, что 28 октября будет подписано соглашение с Танзанией о создании национального космического агентства. Также глава "Роскосмоса" напомнил, что в ЮАР размещена наземная станция системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Баканов процитировал президента России Владимира Путина, который назвал Африку "новым местом силы". Сила без космоса сегодня невозможна, убежден гендиректор госкорпорации. Это создание космических аппаратов и сервисов связи, запуски этих аппаратов российскими ракетами, приводят слова Баканова "Известия".