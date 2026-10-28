Россия передала Эфиопии партию истребителей Су-35

Россия передала Эфиопии первую партию истребителей Су-35. Об этом рассказал в среду, 28 октября, эфиопский премьер-министр Абий Ахмед Али.

Как написал политик в социальных сетях, в соответствии с предварительным соглашением с российским правительством власти Эфиопии приняли первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

Ранее в "Ростехе" отметили, что опыт ведения специальной военной операции наглядно демонстрирует мировое превосходство российского оружия в целом ряде категорий. В числе прочего мировому уровню соответствуют истребители Су-57, Су-35, вертолет Ка-52.

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, как Су-35С в зоне СВО прижал авиацию противника к земле, вынудив украинские боевые самолеты F-16 и Mirage лететь на малых высотах. По словам главы "Ростеха", в умелых руках Су-35С творит чудеса.