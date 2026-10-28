Соединенные Штаты отказались от намерения надавить на киевский режим, чтобы вынудить его пойти на территориальные уступки в пользу России. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Financial Times, в Вашингтоне заговорили о смене тактики. Если прежде американская администрация увязывала предоставление Украине гарантий безопасности с согласием отказаться от притязаний на утраченные территории, теперь США обещают не подталкивать к этому.

Издание не уточняет, с чем связана перемена позиции Соединенных Штатов незадолго до нового раунда трехсторонних переговоров, тем более что Москва свои требования смягчать не собирается.

Ранее источники рассказали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф впал в нескрываемое раздражение во время переговоров с представителями киевского режима в Майами. Американский политик потребовал от гостей с Украины прекратить подвергать весь мир опасности.

Между тем российский лидер Владимир Путин напомнил, что жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали предельно ясный, четкий и законный выбор в ходе референдумов, проголосовав за воссоединение с Россией. Президент подчеркнул, что борьба жителей этих регионов за свободу и справедливость абсолютно праведна.