Владимир Зеленский обрушился с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета. По словам украинского лидера, министр войны США может думать, что подписал документ по помощи Киеву со снарядами для ПВО, но он ошибается.

Как сказал украинский лидер, есть пакет от Соединенных Штатов, где 12 ракет – его Хегсет подписал. Но Зеленский, по его словам, использовал в этом месяце 35 ракет. И остальные 23 ракеты для систем Patriot Киеву пришлось искать самостоятельно, приводит гневную тираду издание "ТСН".

Возмущение Зеленского стало продолжением его жалоб и расстройства по поводу "выгодного экономического брака" России и США. Глава киевского режима посетовал, что у Москвы есть что предложить Вашингтону, так как Россия богата ресурсами.