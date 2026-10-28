Потенциал сотрудничества безграничен: Владимир Путин выступил на форуме "Россия - Африка"

"Спасибо, что вы приехали к нам в Москву в гости", - так по-дружески Владимир Путин приветствовал участников форума "Россия - Африка". Событие - масштабное, в Москву прилетели представители почти всех стран континента. 22 из них представлены на уровне глав государств. А в целом в мероприятиях участвует более 2 тысяч гостей.

Путин: "Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция – объективная и необратимая. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходят. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения".

То, с какими настроениями в Россию приехали гости из Африки, ярко показывает речь президента Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе. Путина он назвал братом. Примечательно, что говорил лидер африканского государства на французском. Этот язык в Бурунди - прямое наследие колониального прошлого. А что в настоящем?

"Мы не хотим выступать исключительно источником ресурсов. Мы хотим быть активный игроком. Мир становится многополярным. БРИКС сейчас выступает как крупный полюс новой экономической реальности", - отметил Ндайишимийе.

То есть подход России работает. Наша страна открыто заявляет, что хочет работать с Африкой, но не грабить, как это делал Запад, а развиваться вместе.

Путин: "Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы, стремление самим определять свое будущее и свой путь развития. Однако формирование многополярного мира идет, конечно, непросто, встречает сопротивление стран, которые не готовы принять такую реальность: тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет".

Россия предлагает совместные проекты. Специально для гостей форума организована выставка, где представлены передовые российские решения в ключевых сферах развития государства. Например - наша страна одна из лучших в сельском хозяйстве.

Путин: "Не так давно Советский Союз и в начале Россия импортировали зерно, в основном из Соединенных Штатов и Канады. Россия на данный момент занимает первое место в мире по экспорту зерна".

И все это за счет агротехнологий. Например - удобрений

"Удобрения у нас фактически сейчас являются адресными. Для конкретных не то что регионов, а районов почв, для того, чтобы повысить продуктивность", - объяснила Оксана Лут, министр сельского хозяйства.

Россия - номер один и на атомном рынке.

Путин: "В мире строятся 32 атомных электростанции. 28 из них строится Росатомом".

Еще один вариант - плавучая атомная станция. В России такая работает в Арктике.

Финансовые инструменты, медицина, искусственный интеллект. В Москве нейросети уже несколько лет помогают врачам анализировать снимки КТ и МРТ. И этой технологией мегаполис готов делиться. О важности развития искусственно интеллекта говорил и президент: "Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета. Это наш стратегический выбор. И мы, можно сказать это без всякого преувеличения, добились результатов. Хороших, впечатляющих результатов. И подчеркну: наша страна обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей. В частности, у нас есть две собственные большие языковые модели".

На сегодняшний день 12 из 20 самых быстрорастущих экономик мира находятся в Африке. И потенциал развития сотрудничества наших стран безграничен.