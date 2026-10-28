78-ю сессию Северного Совета в Хельсинки можно было даже не открывать. Про повестку дня тут же забыли, как только стало известно о том, что представители двух стран позволили себе дипломатическую вольность в виде звонка Владимиру Путину. Государства северной Европы собирались обсуждать, как еще сильнее дружить против России, а пришлось осуждать возмутившую русофобов самодеятельность Финляндии и Норвегии. К хору недовольных присоединилась и Украина. Она теперь не просто Европа, а северная. И, оказывается, не потому, что энергетика в руинах и зимой нечем топить.

"Украина - это северная страна. Не географически, а по своим ценностям. Северные страны, так же, как и мы, из своей истории знают, кто такие русские и какая от них исходит угроза. Мы держим линию фронта, вдохновляясь вашей нордической стойкостью и характером", - заявил Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины.

Осмелившийся позвонить Владимиру Путину норвежский премьер теперь снимает сливки. Малоизвестный на мировой арене Йонас Гар Стёре у журналистов нарасхват. Детали разговора с российским лидером выдает дозированно. Видимо, пытается растянуть подольше внезапный всплеск собственной популярности.: "Это не тот разговор, в ходе которого вспыхивают ожесточенные споры. Владимир Путин дал понять, что существуют нерешенные вопросы, которые должны быть урегулированы в ходе переговоров. Если переговоры с Москвой будут вести исключительно представители Вашингтона, позиции европейских стран могут не доходить до российской стороны в полном объеме. США не могут быть единственным голосом".

В этой фразе - ответ, почему европейцы засуетились. Боятся остаться за бортом. Опасаются, что не успеют урвать свой кусок украинского пирога. Ведь американцы уже активно говорят о крупных экономических сделках с Москвой. А Дональд Трамп на днях заявил: он не забыл про сделку с Киевом по редкоземельным ископаемым и готовится вгрызться в украинские недра.

Зеленский же продолжает "драконить" дядю Сэма. Обрушился на главу Пентагона. Предъявил претензию, мол, в текущем году США передавали Киеву в среднем только 12 ракет к системам Patriot ежемесячно. А ВСУ тратят по 35. И бедному Зеленскому приходится побираться. Европейцы сочувственно кивают, но лишних перехватчиков у них нет. Да и деньги для Киева кончаются. Сильно зависимая от импорта энергоносителей Европа готовится к суровой зиме. Морально. Вместо того, чтобы отменять антироссийские санкции, призывают граждан ЕС быть готовыми делать выбор между едой и отоплением.

Брюссель потребовал от партнеров G7 увеличить финансирование Украины. Те обещают лишь 4 миллиарда на следующий год. Хотя раньше давали по 19. Британское издание The Sun не стесняется выносить в заголовок хамские заявления главаря режима. Киевский попрошайка требует от канцлера казначейства Джона Хилли перевести экономику Великобритании на военные рельсы. Надеется, что и ему что-то перепадет с королевского стола. Журналистов не смущает то, что, по сути, хвост виляет собакой. Радостно публикуют измененный запрещенными веществами поток сознания под видом эксклюзивного интервью:"Может ли Великобритания доверять России? Если нет, то оборона должна стать абсолютным, стопроцентным приоритетом. Мой совет Джону - не медлить. Прости, Джон, но важно говорить прямо".

Иллюстрируя статью фотографиями, издание допускает промашку, что называется, по Фрейду. Как бы ни рвался главарь режима за один стол переговоров с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, эксклюзивный снимок от The Sun выглядит так: Зеленский на столе. Словно поданное блюдо из меню.