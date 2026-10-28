Жертвами крупной железнодорожной катастрофы в Испании стали по меньшей мере 68 человек

В Испании растет число погибших в крупной железнодорожной катастрофе в Толедо. На данный момент жертв 68, почти 180 человек получили травмы, в том числе тяжелые.

Авария произошла утром - столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Всего в момент трагедии в вагонах находились свыше 500 человек.

Причину катастрофы - выясняют, но как уже сообщил министр транспорта, компания-оператор дала разрешение поезду ехать на "красный". Известно, что до аварии на этом участке произошел сбой системы автоматической безопасности. Движение остановили - возможно, ошибка возникла, когда в центре управления перешли на ручной режим управления.

В итоге один из экспрессов буквально протаранил второй. От мощного удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты, медицинские бригады, направили военных.

Как сообщили в нашем посольстве в Испании, россиян среди жертв и пострадавших нет.