Путин рассказал о контактах с Маском и российском "Рассвете"

На орбите важны дисциплина и порядок. Поэтому Россия поддерживает контакты по космической теме с США и с главой Starlink Илоном Маском, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин осмотрел выставку на полях саммита Россия-Африка. Президент подчеркнул: страна гордится тем, что начала делать аналог Starlink. Он уточнил, что система "Рассвет" — это только первые шаги Москвы в этой сфере.

Российский лидер заявил, что российская сторона, несмотря на разногласия по некоторым политическим вопросам, поддерживает контакт с главой Starlink. Путин отметил, что Илон Маск - гениальный человек. Также глава государства заметил, что на сегодняшний день только США, Китай и Россия обладают полным набором суверенных технологических возможностей, передает ТАСС.