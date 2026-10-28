Всероссийский конкурс-премия "Безграничные возможности" продолжает прием заявок

Прием заявок на Всероссийский конкурс-премию "Безграничные возможности" продолжается, сообщили организаторы.

Среди целей конкурса - поддержка лучших практик по созданию инклюзивной среды, а также признание достижений людей с инвалидностью.

Программа включает 12 номинаций по двум направлениям: "Люди без границ" и "Норма жизни". Участие бесплатное.

Заявки принимаются до 30 ноября 2026 года. Узнать подробности можно здесь.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о пятилетии социального маркетплейса "Москва — добрый город", благодаря которому люди с инвалидностью чувствуют себя востребованными.