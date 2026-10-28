Всероссийская акция "Культурная суббота" стартует 30 октября

С 30 октября по 20 ноября пройдет Всероссийская ежегодная акция "Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения".

Мероприятие организовано по межведомственному проекту Минкультуры и Минпросвещения России "Культура для школьников" и приурочено к Году единства народов России.

Главные цели акции - увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить школьников с историей и художественными особенностями народной одежды, а также сформировать бережное отношение к культурному наследию страны.

Учащиеся со всей России смогут проявить свои таланты в творческом соревновании, проверить знания в интерактивном "Культурном тесте". Оба формата будут доступны онлайн. Узнать подробности можно здесь.