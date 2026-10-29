Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 29 октября, 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, неприятельские дроны были ликвидированы и обезврежены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями.

Кроме того, вражеские БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, Башкирии и Удмуртии.

Между тем расчеты беспилотников "Молния-2" и FPV-дронов 71-й дивизии группировки "Север" воспользовались осенней погодой, чтобы ликвидировать более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Как пояснил командир с позывным Сват РИА Новости, при нынешних погодных условиях врагу сложнее спрятаться на местности и замаскировать свои объекты.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указывал, что бандеровцы, используя беспилотники большого радиуса действия самолетного типа, продолжают налеты на объекты гражданской инфраструктуры, причем в удаленных от зоны боевых действий регионах. География ударов растянулась от приграничной Белгородской области до Самарской и Астраханской областей.