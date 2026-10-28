Владимир Зеленский публично выдвигает заведомо неприемлемые условия урегулирования конфликта. Глава киевского режима санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население России, пытаясь таким образом сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказала Захарова на брифинге, Зеленский буквально одержим идеей продолжения конфликта на Украине. Все его действия вновь продемонстрировали бесчеловечную суть нацистского режима.

Дипломат подчеркнула, что украинский лидер видит в продолжении войны залог нелегитимного сохранения себя во власти, а также собственного финансового благополучия. Зеленский рассматривает продолжение конфликта как гарантию личной безопасности и политического выживания.