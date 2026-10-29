На Херсонском направлении третий день соблюдается режим тишины. Саперы разминируют маршруты для доставки гуманитарной помощи в Алешки. Миссию планируется провести в ближайшие дни. Договоренность о прекращении огня продлится до 1 ноября включительно. На других участках фронта идёт активное наступление российской армии.

Мощную поддержку пехоте оказывают экипажи истребителей-бомбардировщиков. На кадрах Су-34. Получив данные разведки, пилоты тут же поднимают самолет в воздух и бьют точно в заданный квадрат. В этот раз летчики атаковали пункт управления БПЛА противника, обнаруженный в зоне ответственности группировки "Центр".

А это Харьковская область - на помощь штурмовикам группировки "Запад" пришла артиллерия. Огнем самоходной гаубицы было уничтожено скопление живой силы и техники ВСУ на линии боевого соприкосновения. Небо над позициями российских войск держат под контролем операторы дронов-разведчиков. Как только они видят движение врага или обнаруживают замаскированные позиции ВСУ? наносится удар.