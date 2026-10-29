Обнаружил пункт управления БПЛА врага: названы новые герои СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Командир подразделения, лейтенант Дмитрий Пасечник оказывал поддержку наступающим мотострелкам и попал под вражеский обстрел. Используя данные воздушной разведки, он выявил цели противника, а затем грамотно организовал действия артиллерии и беспилотников. В результате были уничтожены две огневые точки и живая сила ВСУ. Наши штурмовики продвинулись вглубь обороны неприятеля.

Сержант Ильдар Камалов, действуя в составе расчета разведывательного БПЛА, обнаружил пункт управления и запуска беспилотников врага и передал данные артиллеристам. Благодаря его грамотным действиям позиции боевиков были уничтожены.