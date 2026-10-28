Военные специалисты констатируют, что ситуация на поле боя складывается в пользу России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского – тот заявил, что Москва якобы идет на переговоры из-за невозможности победить на земле.

Представитель Кремля подчеркнул: ВС России продвигаются на фронте. Площадь освобожденных российской армией территорий расширяется с каждым днем, приводит слова Пескова ТАСС.

Песков подчеркнул, что эту реальность на земле констатируют даже представители киевского режима. Так что господин Сикорский, по всей видимости, не совсем в курсе дела, заключил представитель Кремля.