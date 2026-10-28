ВС России поразили логистический центр в Харькове и электроподстанции

Вооруженные силы России поразили логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение предназначенных для обеспечения ВСУ грузов военного и двойного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, удары нанесены по электроподстанции ПС-330 "Луцк-Северная" в Луцке и электроподстанции ПС-330 в Ковеле Волынской области. Они обеспечивали функционирование предприятий военной промышленности и логистических центров.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Бариловку и Алисовку. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".