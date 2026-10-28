Горящий пикап ВСУ как символ завершения боев в селе Алисовка Харьковской области. С этого момента оно под контролем российских военных. Как и Бариловка Сумской области. Оба населенных пункта были сегодня освобождены от боевиков ВСУ силами группировки войск "Север".

"Подразделение группировки войск "Севере" в ходе активных действий освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотных бригад и штурмового полка в районах населенны пунктов Избицкое, Старый Салтов, Бугаёвка и Рубежное. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах Глушковки и Суходола", - сообщил Александр Тихомиров, офицер пресс-центра группировки "Север".

Полноценный воздушный бой между беспилотниками развернулся в Днепропетровской области. Расчет дронов-перехватчиков группировки войск "Центр" уничтожил десятки БПЛА ВСУ, которые попытались атаковать наши позиции. Среди целей были не только ударные дроны, но и коптеры-ретрансляторы, которые давали возможность противнику управлять беспилотниками с дальних рубежей. С целым роем тяжелых гексакоптеров столкнулась на этом направлении и группировка войск "Восток". Атака также была успешно отражена.

А на земле в этот момент развернулся танковый бой. Наши Т80 группировки войск "Восток" прервали ротацию нескольких групп боевиков ВСУ вдоль лесополосы. После начала атаки несколько радикалов успели скрыться в опорных пунктах и блиндажах. Прицельными выстрелами танкисты уничтожили и эти группы противника. Благодаря слаженным действиям сорвана попытка врага усилить передний край на данном направлении.

На северных подходах к Доброполью Донецкой народной республики расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" одним залпом уничтожили сразу несколько важных огневых точек и наблюдательных пунктов ВСУ. Массированная атака дала возможность сократить дистанцию до стратегически важного населенного пункта для подхода наших штурмовиков.

Мощные удары нанесены и по тыловым военным целям противника. В Дергачах Харьковской области уничтожен склад БПЛА и комплектующих к ним на базе промышленного предприятия "УкрСнаб". В Запорожье под прицелом оказался торговый центр "Розетка", который стал законной целью после того, как ВСУ переоборудовали торговые площади под хранение оружия и боеприпасов.

В Хмельницкой области горят энергообъекты, подключенные к оборонным заводам. Две электроподстанции вывели из строя в Луцке и Ковеле. А в Одессе поражена инфраструктура порта, через который велись поставки натовского вооружения.