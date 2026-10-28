"Это было чудовищно, удар невероятной силы": все подробности страшной катастрофы в Толедо

Высокоскоростная железная дорога Мадрид - Андалусия. Около 9 утра в районе станции Урда - это недалеко от Толедо - поезд государственной компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался в хвост стоявшего на пути состава Iryo. Это частный железнодорожный оператор. В общей сложности два вагона сошли с рельсов, а четыре упали с насыпи.

Пассажиры поезда, который врезался в стоящий состав, рассказывают - перед аварией они останавливались несколько раз. Этот мужчина находился в шестом вагоне, а сильнее всего пострадали седьмой и восьмой: "Это было чудовищно! Удар невероятной силы. Нас подбросило внутри вагона, сиденья сорвало с креплений. Наш вагон сильно накренился. Мне удалось молотком разбить аварийное окно. После этого мы начали вытаскивать пассажиров. Много людей были зажаты, у некоторых были оторваны конечности. Это просто невозможно описать словами".

Первыми приехали сотрудники местной полиции. А бригады медиков приступили к работе только через час. В двух поездах находились более 540 человек. Погибших - порядка 70. Среди них и экс-министр труда Испании Фатима Баньес. Она находилась в последнем вагоне стоящего поезда. 53 человека получили травмы средней тяжести. А жизнь 15 пассажиров под угрозой.

Власти Испании уже объявили о причине аварии. Столкновение поездов произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности.

"Я смог изучить некоторые аудиофайлы. Около 8:30 система управления движением LZB на станции Урда отключилась вследствие сбоя связи между тремя компьютерами сети. В результате на участке протяженностью 63 километра система осталась без этой системы безопасности. В это время на этом участке находились шесть поездов, все из них остановились. Но в 8:36 диспетчерский центр разрешил возобновить движение поезду компании Renfe, который впоследствии столкнулся со стоявшим на путях поездом Iryo", - сообщил Оскар Пуэнте, министр транспорта Испании.

В Испании это уже вторая авария за год. Первая произошла в январе в Андалусии. Тогда погибли 46 человек. Но тогда причиной катастрофы стал деформированный рельс.

"Нам нужно будет еще больше повысить безопасность, чтобы восстановить доверие к нашей высокоскоростной железнодорожной системе. Недопустимо, чтобы две подобные аварии произошли в один и тот же год", - заявил Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Система непрерывного управления высокоскоростными поездами, которая дала сбой, разработана в Германии. Почему она отключилась и перешла на ручное управление, а диспетчер ошибочно разрешил отправление поезда по занятому пути, предстоит выяснить следствию.