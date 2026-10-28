"Аэрофлот" перевез в 2026 году уже более 42 миллионов пассажиров

Более 42 миллионов пассажиров по итогам 9 месяцев этого года перевезла группа "Аэрофлот". Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава компании Сергей Александровский.

В этом году Аэрофлот существенно нарастил перевозки в дружественные страны - в Китай, Индию и во Вьетнам. На рынке с учетом иностранных перевозчиков компания занимает лидирующие позиции. "Аэрофлот" поддерживает рекордный уровень загрузки кресел – он составляет более 91%. Также в приоритете - тарифы. Для детей от 2 до 12 лет действую 50-процентные скидки. Действуют и социальные программы. Речь идет о специальных ценах на перелёт в девять городов Дальнего Востока.

Еще одна важная тема - обновление парка лайнеров. В следующем году копания ожидает первые поставки российских самолетов МС-21.