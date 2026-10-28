Путин пообещал Африке помощь в борьбе с терроризмом

Владимир Путин назвал Африканский союз ключевым партнером России на африканском континенте. Президент России встретился с руководителями региональных организаций Африки.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова оказывать помощь Африке в борьбе с универсальными вызовами и угрозами современности. В числе таких угроз Путин назвал терроризм, трансграничную преступность и наркотрафик.

Глава государства подчеркнул также интерес российских финансовых структур. Как сообщил Путин, они готовы к контактам с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, передает ТАСС.