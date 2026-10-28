Киев не будет атаковать российские танкеры, которые перевозят дизель в Соединенные Штаты. Украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что эти суда "точно никто не трогает".

Зеленский назвал причины такого своего решения. Глава киевского режима отметил, что к этому проекту причастны Соединенные Штаты, передает "Страна.ua".

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Москве и в Вашингтоне уверены, что такая договоренность поможет стабилизировать ситуацию в мировой экономике.