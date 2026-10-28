Лантратова: Действующий для гуманитарной миссии в Алешках режим тишины соблюдается

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины, введенный для проведения гуманитарной миссии в Алешках, по-прежнему соблюдают обе стороны, передает РИА Новости.

Как уточнила омбудсмен, продолжается разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

Накануне о том, что операция, которая была согласована при посредничестве американцев, идет по плану, рассказали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, данных о нарушениях в процессе гуманитарной миссии не поступало.

Ожидается, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Сама же гуманитарная операция, по словам Пескова, состоится "на днях", Москва рассчитывает на отсутствие провокаций.

Перемирие в Алешках вступило в силу: что сейчас там происходит - репортаж "ТВ Центра".