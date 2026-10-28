В Кремле раскрыли смысл гарантий безопасности для России и Украины

Вопрос гарантий безопасности для России и Украины планируется обсудить в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре. Гарантии при урегулировании конфликта для Москвы и Киева должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля приводят "Известия". По словам Пескова, в ОАЭ в ноябре встретятся представители Москвы, Вашингтона и Киева. Окончательная договоренность о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина еще не достигнута, идет процесс согласования, пояснил пресс-секретарь.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский уже поспешил назвать дату трехсторонних переговоров. Глава киевского режима рассчитывает, что за переговорным столом будут и представители ЕС, а встреча пройдет 10 ноября.