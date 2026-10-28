В столице Украины ввели графики отключения света

Графики отключения электроэнергии введены в Киеве. Как сообщили в городской администрации, центр украинской столицы обесточен, передает ТАСС.

Украинские СМИ ранее опубликовали кадры оставшихся без света улиц и сообщили о блэкауте в центральной части Киева. Администрация города утверждает, что отключения не связаны с аварией – просто в столице в настоящее время действуют почасовые графики.

Однако в издании "Страна" с такой интерпретацией событий не согласны. Сообщается, что, кроме центра Киева, без света остался и Оболонский район украинской столицы.