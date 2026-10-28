Загадочное сияние появилось в ночном небе Владивостока

Яркое свечение в ночном небе запечатлели камеры жителей Владивостока. Наблюдатели предположили, что это след от НЛО. Видео опубликовал Telegram-канал Svodka25.

На кадрах запечатлена большая синевато-зеленая полоса, которая рассекает облака над городом. Автор видео, комментируя съемку, отмечает, что на дворе почти ночь, и странное облако висит прямо где-то в космосе.

Местные жители в комментариях поделились фотографиями явления. Некоторые в шутку высказали версию, что это след инопланетного корабля. Всерьез же предполагают, что синее пятно — остаточное явление после падения болида. Также возможно, что это инверсионный след от ракеты, запущенной из Китая либо с космодрома Восточный.