ПВО сбила 90 дронов ВСУ в течение дня 28 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня 28 октября дежурные средства ПВО сбили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск ПВО перехватила и уничтожила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Воронежской, Рязанской и Тульской областями.

Ранее сообщалось о работе российской ПВО в течение ночи на 28 октября. В Минобороны заявили, что над российскими регионами был сбит 531 украинский беспилотник.