Плох тот поляк, который не кричит – пошли с Россией воевать. Вот один такой и допрыгался. Не какой-нибудь завсегдатай сельской пивной, что готов на Москву с бутылкой зубровки наступать. А президент Польши! Кароль Навроцкий. Которому анонимный депутат из правящей коалиции пригрозил отстранением от власти.

Президент Польши – сутенер? Вы шутите! История на самом деле тянется с прошлого года, когда Навроцкий еще был кандидатом в президенты от оппозиционной партии "Право и справедливость". В СМИ начали тоннами забрасывать сюжеты о том, как будучи студентом в конце нулевых будущий политик поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel в Сопоте.

Навроцкий подал в суд на журналистов. Заседания идут до сих пор. Свидетели путаются в показаниях, женщины с низкой соцответственностью смутно вспоминают былое. Интрига здесь в другом. Лидер правящей "Гражданской коалиции", которая хочет опорочить Навроцкого, премьер Дональд Туск – это дистиллированный русофоб. Который не только готов отдать Зеленскому последнее. Но и обещает полякам, что война с Россией начнется в ближайшие месяцы. И даже считает десятками русские дроны в польском небе. Президенту Навроцкому такая оголтелая позиция совсем не нравится.

За такую позицию в нынешней Польше не то что сутенером объявят… До тюрьмы доведут. Хотя здравомыслящие польские политологи ситуацию видят. Но не готов отдать Украине последнее – уходи из политики. В действительности все не так, как на самом деле.