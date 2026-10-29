Дипломат Попов: Нетаньяху – самый умный и хитрый из всех евреев

Удастся ли Нетаньяху усилить преимущество и останется ли он и дальше у власти? И как скажется результат, который получают арабские партии по итогам голосования, на обстановке в Кнессете? Как это может повлиять на ситуацию в Палестине?

Тему Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Гость в студии Вениамин Попов - чрезвычайный и полномочный посол.

"Нетаньяху – самый умный и хитрый из всех евреев. Он 20 лет у власти, у него колоссальный опыт. Ему есть что терять, потому что могут вообще привлечь к ответственности. Он любыми способами будет стремиться как-то сохранить свое преимущество", - отметил он.

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