Путин обсудил с президентом Египта строительство АЭС близ Каира

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" близ Каира стала одной из тем, которую Владимир Путин обсудил в ходе двусторонней встреч с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас- Сиси. Совместная работа по этому флагманскому проекту идет по графику.

Египет рассчитывает на продолжение сотрудничества - в частности, по созданию испытательного центра, атомных станций малой мощности и плавучих реакторов. А еще Каир намерен расширить совместную работу по добыче урана и редких металлов.

Владимир Путин отметил, что на долю Египта приходится значительная часть товарооборота с Африкой. А он вырос в полтора раза за четыре года. Растет и число российских туристов на курортах арабской республики.

"Исторические отношения наших стран опираются на принципы обоюдного уважения, учета интересов, взаимопомощи. Стабильно, несмотря на региональную напряженность, растёт товарооборот. В первые восемь месяцев этого года его объем уже увеличился на 14 процентов. В 2025 году он показал рекордные значения, впервые превысив 10 миллиардов долларов", - отметил российский лидер.

А уже поздно вечером в Кремле был дан торжественный прием для гостей саммита. Владимир Путин лично встречал их во Владимирском зале Кремля. Многие из лидеров иностранных государств прибыли на прием с супругами.