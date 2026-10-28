Кремль не приглашал Европу за стол переговоров с Украиной

В Кремле пока не называли дату трехсторонних переговоров Россия - США - Украина, которые пройдут в Абу-Даби. О сроках будет объявлено в скором времени, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского. Тот заявил, что переговоры якобы запланированы на 10 ноября. Ушаков подчеркнул: речь шла о десятых числах ноября, без указания точной даты.

Европейцы смогут попасть к месту проведения встреч в Абу-Даби, только если купят билеты. Переговоры по Украине возобновляются в трехстороннем формате, приглашать за стол представителей ЕС пока никто не собирается, подчеркнул помощник президента России в интервью "Вестям".