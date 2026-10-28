Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября

Даты возобновления трехсторонних переговоров по Украине будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Состав российской делегации, которая отправится на трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть, сообщил Ушаков.



"Наш состав не определен. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", — сказал помощник президента РФ журналистам.



Он добавил, что речи о кандидатурах президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стере как о переговорщиках от всей Европы пока не идет.



Президент России Владимир Путин ранее объявил о готовности России возобновить переговоры по украинскому урегулированию в трехстороннем формате. Целью этих переговоров он назвал обсуждение гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения.