Объемы помощи по онкологическим заболеваниям планируют увеличить

Минздрав России планирует увеличить объемы медпомощи по профилю "онкология" в программе госгарантий на 2027–2029 годы, сообщили в пресс-службе ведомства.



В программу госгарантий бесплатного медобслуживания хотят добавить 33 новых метода высокотехнологичного лечения, которое включает онковакцины и персонифицированные технологии, а также вспомогательные репродуктивные технологии, отметили в пресс-службе министерства.



"Проект программы направлен на повышение доступности медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных, прорывных технологий, включая персонифицированные технологии лечения онкозаболеваний и вспомогательные репродуктивные технологии", — сообщили в Минздраве.



Согласно документу, также планируется включить в медобслуживание углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий, увеличить объемы оказания медпомощи при ЭКО и обязать регионы согласовывать изменения территориальных программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи.