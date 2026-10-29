С вечера среды, 28 октября, до утра четверга, 29 октября, в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Такие данные приводит мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил мэр Москвы в своем официальном "Макс"-канале, такое количество дронов неприятель бросил на столицу с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября.

Большая часть вражеских беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается "за деньги Запада" продемонстрировать "способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик". Дипломат предупреждал, что "за покушение на столицу будет отдельная благодарность".

Удары возмездия ВС России привели к тому, что киевлян ожидает самая тяжелая зима за весь период специальной военной операции. Отключения электричества в украинской столице становятся обычным делом, периодически возникают перебои в водоснабжении. Многие горожане ищут способы перезимовать в другой местности, некоторые уже уехали.