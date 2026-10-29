Власти Норвегии требуют от британского издания Financial Times исправить материал, посвященный телефонному разговору президента России Владимира Путина с главой норвежского кабмина Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как рассказал Стёре, опубликованная FT статья ошибочна, "мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда".

Речь идет об утверждении британских журналистов о том, что российский лидер большую часть 90-минутного разговора якобы читал визави лекции по славянской истории вместо того, чтобы отвечать на их вопросы.

Однако, подчеркнул норвежский премьер, это не соответствует действительности: время разговора "распределилось довольно равномерно" между его участниками, каждый имел возможность высказать то, что считал нужным.

Представители FT отказались корректировать свой материал в ответ на запрос официального Осло, пишет норвежское издание VG.

Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал пресловутый звонок в Кремль признанием европейцами своей вины в провоцировании конфликта с Россией. По мнению отставного американского военного, "приходит осознание того, что украинское государство держится на аппарате жизнеобеспечения и может не выжить, что бы Запад теперь не предпринимал" (цитаты по РИА Новости).

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил, что политический и экономический вес Евросоюза снижается, хотя европейцы и не желают это признать. По словам дипломата, политики в Европе "почему-то думают, что когда мы будем договариваться об условиях мира на Украине, мы будем спрашивать разрешение у европейцев".