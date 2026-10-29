"Убила и разорвала мне сердце": Рената Литвинова выступила с острым признанием

Рената Литвинова откровенно рассказала о своих чувствах. Экзальтированная актриса не сдерживала себя.

В своем официальном телеграм-канале Рената Литвинова высказалась о работе актрисы Сары Полсон в сериале "Монстр: История Лиззи Борден". Для начала она отметила, что Полсон сравнивают с Шарлиз Терон, но, по мнению Ренаты, "Шарлиз с годами совершенно не могу вспомнить, а Сару не могу забыть".

Актриса призналась, что совершенно покорена ее работой. "Затмила всех, переиграла, нигде себя не сдерживая, имея не так много экранного времени - убила и разорвала мне сердце. Не потому что изначально устрашающая и отталкивающая героиня, а наоборот - окончательно безумная и нежилец совсем - вот кого она играет", - высказалась Рената.

Также она отметила высокой оценкой и работу коллег Сары Полсон. "В этом сериале много прекрасных актерских работ - многообещающая Элла Битти ( мама у нее сама Аннетт Бенинг), волоокая и завораживающая. Всегда неместная и ниоткуда Вики Крипс. Способная на большее, чем просто играть злющую мачеху Ребекка Холл", - перечислила Литвинова.

Актриса призналась, что у нее бывает желание похвалить того или иного артиста, но она про это забывает. Но на этот раз Рената захотела поделиться своими впечатлениями. "Знайте, среди нас есть она - лучшая актриса наших дней", - заключила артистка.

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