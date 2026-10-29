Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина едва не умерла из-за анорексии

Юлия Такшина считается одной из самых красивых российских актрис. Она прославилась после того, как снялась в многосерийном фильме "Не родись красивой". Там Юлия сверкнула не только актерскими навыками, но и яркой внешностью.

Однако было время, когда Такшина себе не нравилась. В подкасте "Смысл жизни" популярная актриса вспомнила, как заработала себе анорексию из-за слов старшего брата Владимира. По словам актрисы, он был для нее кумиром и предметом для подражания. Тот в свое время уехал из родного Белгорода в Москву, где стал профессиональным танцором.

Однажды Владимир вернулся домой и обратил внимание, что Юлия, которой на тот момент было 14 лет, поправилась. Он сказал ей об этом и почти сразу забыл. А вот сама Такшина всерьез восприняла эту информацию и решила худеть. Юлия просто перестала есть.

"Я похудела с 56 до 39 кг. Но смотрела на себя и говорила: "Какая же ты толстая", ведь я еще бальными танцами занималась. Помню, что аудитория в школе была на третьем этаже. Я поднимала вверх голову, смотрела на эту лестницу и думала: "Я не дойду туда", - вспомнила актриса.

В результате Такшина попала в больницу, и медик предупредил ее о самых печальных последствиях ее состояния. "Врач сказал: "Если продолжишь не есть, твой организм не справится даже с прыщиком на лбу. Ты просто умрешь от него". На меня эти слова произвели ужасное впечатление, но отрезвили", - отметила Юлия.

С тех пор Такшина начала нормально питаться и из-за своего веса не комплексовала. По мнению звезды сериала "Не родись красивой", она получила отличный урок на всю жизнь и больше таких ошибок не повторяла.

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