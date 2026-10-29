Более 30 новых методов лечения станут доступны россиянам бесплатно

В программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год включат 33 новых метода высокотехнологичной медпомощи, включая онковакцины. Об этом рассказали в четверг, 29 октября, в Министерстве здравоохранения.

Как уточняет ведомство, расширение перечня гарантий охватывает также направления "Нефрология", "Травматология и ортопедия", "Оториноларингология" и "Эндокринология", "Офтальмология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Гематология", "Нейрохирургия".

По профилю "Онкология" объемы медпомощи увеличат, как в рамках территориальных программ ОМС, так и для федеральных лечебных учреждений.

Большинство новых методов будут финансироваться за счет средств системы обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом Минздрав намеревается обязать регионы согласовывать изменения территориальных программ госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Ранее в Государственной думу предложили включить в систему ОМС комплексную реабилитацию женщин после родов, включая психологическое сопровождение, и лечение ожирения у женщин, причем с приоритетом для дам репродуктивного возраста и в качестве этапа подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в нашей стране установлен отдельный тариф для оказания медицинской помощи в центрах медицины здорового долголетия, благодаря чему россияне в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут бесплатно обследоваться.