Медики признали Федосееву-Шукшину неизлечимо больной

С середины октября Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации. Медики изо всех сил стараются стабилизировать ее состояние.

Однако их усилия тщетны. Известную актрису признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Федосеева-Шукшина остается в реанимации на ИВЛ, ее состояние ухудшается, передает Mash.

Дело в том, что организм 88-летней народной артистки истощен на фоне тяжелых заболеваний сердца и сосудов. В 2019 году она перенесла инфаркт, а в 2023-м — инсульт. Полностью вылечить основное заболевание уже невозможно. Поэтому теперь главная задача — облегчить боль и другие симптомы, обеспечить актрисе комфорт и постоянный уход.

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

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