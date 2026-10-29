Лантратова рассказала о проведении гуманитарной миссии в Алешках

"Режим тишины" сохраняется на Херсонском участке, в районе города Алешки. Наши сапёры разминируют дороги, проверяют местность с помощью дронов и роботов. В ближайшее время жителям доставят партию гумпомощи, в том числе продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

Гуманитарная колонна уже сформирована, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Утром спецборт с омбудсменом вылетел из Подмосковья в направлении Алешек. Вместе с Лантратовой город посетят иностранные журналисты, в том числе из США.