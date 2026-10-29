СКР призвал родителей контролировать онлайн-активность детей

Шантаж, угрозы, обещания денег и другие методы психологического давления. Украинские спецслужбы путем обмана и манипуляций заставили нескольких молодых россиян совершить теракты. Об их задержании сегодня сообщили Следственный комитет и ФСБ. Переписка в мессенджере, излишняя доверчивость и беспечность обернулись для юношей и девушек уголовными делами. Как происходит воздействие и есть ли способ защитить себя?

Их не пугают даже камеры видеонаблюдения. Прямо средь бела дня молодые люди идут на тяжкое преступление. На бензоколонках и релейных шкафах разливают горючие жидкости и поджигают. Лишь своевременная реакция сотрудников АЗС и пожарных позволяют избежать серьёзных последствий.

По горячим следам все злоумышленники были задержаны. Ими оказывались молодые люди в возрасте от 12ти до 24 лет. Следователи заметили определённую закономерность. Всех подозреваемых завербовали украинские кураторы через сервис знакомств в одном из мессенджеров. Сначала это было общение с якобы девушкой приятной наружности, а затем угрозы и шантаж.

Свои преступления злоумышленники фиксировали на камеру смартфона и в качестве подтверждения выполненной работы отправляли украинским кураторам. Однако уйти от наказания никому из них не удалось. Все поджигатели были найдены и задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Террористический акт".

В Следственном комитете напомнили – мошенники и иностранные кураторы не останавливаются ни перед чем, чтобы склонить подростков к преступлению. Поэтому настоятельно рекомендуют родителям контролировать онлайн-активность детей. Подросток должен знать, что о любых подозрительных предложениях надо незамедлительно сообщать в полицию. Но даже если его вовлекли в подобное преступление и он добровольно отказался принимать участие, по закону к уголовной ответственности привлечён уже не будет.